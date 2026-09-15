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Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptandı! Cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi: Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin, 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptandı! Cansız bedeni bulundu

Son dakika: Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptandı! Cansız bedeni bulundu 1

TAHRİŞ VE BOZULMA VARDI

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptandı! Cansız bedeni bulundu 2

GEMİNİN KAPTANI YAŞAR KAYHAN'A AİT

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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