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Pendik’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Pendik’te otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Pendik’te otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Pendik’in Kurna köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömerli Yolu Caddesi’nde ilerleyen otomobil kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı vatandaşları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi. Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Pendik
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