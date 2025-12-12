HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik'te yangında ölen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Pendik'te yangında ölen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci'nin (2) cenazesi araçla camiye getirildi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, çocukların babası Emrah Çelikkol ile bazı yakınları katıldı.

Çelikkol, bu sırada çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki bir evde, 11 Aralık gecesi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde bulunan 4 çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol’un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul müdür yardımcısını darp eden büfe işletmecisi tutuklandıOkul müdür yardımcısını darp eden büfe işletmecisi tutuklandı
Son dakika | Ekrem İmamoğlu davası için tarih belli oldu! Tüm sanıklar için aynı karar verildiSon dakika | Ekrem İmamoğlu davası için tarih belli oldu! Tüm sanıklar için aynı karar verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.