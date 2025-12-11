HABER

Pendik'teki yangında 3 çocuk ölmüştü! Baba gözaltında, anne hastanedeymiş: "Çocuklarımı kurtarın"

Pendik'te 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı. Olay herkesin yüreğini burkarken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. O sırada evde olmayan babanın 41 suç kaydı olduğu ve gözaltında olduğu öğrenildi. 10'dan fazla suç kaydı olan annenin ise kızını hastaneye götürdüğü, komşunu arayıp "Çocuklarımı kurtarın" dediği öğrenildi.

Melih Kadir Yılmaz

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Özden Sepetçi, Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetçi hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol ise ağır yaralandı.

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan anne işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mahmet Yıldız da olay yerinde incelemelerde bulundu.

"CAMI KIRIP 4 ÇOCUĞU DIŞARI TAŞIDIK"

Çocukları dışarı çıkartan komşulardan biri olan Raşit Yoldaş, "Biz aşağıya indiğimizde yangın başlamıştı. Camı kırıp 4 çocuğu dışarı taşıdık. Tek bir tanesi nefes alıyordu. Anne babası evde yoktu. 2 si çok ufak. Yeni taşınmışlardı buraya. Kapıyı açtığımızda alevler suratımıza vuruyordu. Gidemediğimiz için camdan girdik. İkisi hiç nefes alamıyordum" dedi.

BABANIN 41, ANNENİN 10'DAN FAZLA SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan DHA'nın haberine göre babanın 41 suç kaydı ve aranması olduğu bu nedenle de dün sabah saatlerinde gözaltına alındığı, annenin ise 10’dan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

KOMŞULARINI ARAYIP "ÇOCUKLARIMI KURTARIN" DEMİŞ

Ayrıca Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Anne Selvi Sepetçi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Annenin yangını öğrenince komşusunu arayıp 'çocularımı kurtarın' dediği öğrenildi. Ailenin yaklaşık 2 ay önce buraya taşındığı öğrenildi.

