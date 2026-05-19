Pendik’te çıkan yangın korkuttu: 1 kişi dumandan etkilendi

Olay, saat 09.30 sıralarında Pendik ilçesi Ramazanoğlu Mahallesi Mina Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



