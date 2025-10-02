HABER

Pendik’te yasa dışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı

İstanbul’un Pendik ilçesinde yasa dışı silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde yasa dışı silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Depoda 24 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah üretilen atölyeleri takibe aldı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri ve bir ikamette silah imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit eden emniyet ekipleri, 30 Eylül’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda K.O. (53) ve M.O. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen iş yerinde ve ikamette 24 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 87 mermi, 41 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. ’Yasa dışı silah imal ve ticareti’ suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

