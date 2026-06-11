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Pentagon’da tehlikeli madde alarmı! Birden fazla kat karantinaya alındı

ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi olan Pentagon'da meydana gelen ‘tehlikeli madde alarmı’ nedeniyle binanın birçok katı ve koridoru karantinaya alındığı aktarıldı. Pentagon'un bazı bölümlerinde tahliyelerin başladığı aktarıldı.

Pentagon’da tehlikeli madde alarmı! Birden fazla kat karantinaya alındı
Recep Demircan

Pentagon'da ‘tehlikeli madde alarmı’ nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göree ABD merkezli CNN'e konuşan bir kaynak ise bina içerisindeki polislerin gaz maskeleri ve tam korumalı kimyasal koruyucu ekipmanlarla görev yaptığını aktardı.

Pentagon’da tehlikeli madde alarmı! Birden fazla kat karantinaya alındı 1

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayın kaynağı ve tespit edilen maddenin niteliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAZI BÖLÜMLER TAHLİYE EDİLDİ

Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre Pentagon kompleksinin dördüncü ila yedinci koridorları arasında bulunan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar güvenlik amacıyla tamamen kapatıldı.

Pentagon’da tehlikeli madde alarmı! Birden fazla kat karantinaya alındı 2

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Anahtar Kelimeler:
Pentagon
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