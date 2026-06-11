Pentagon’da tehlikeli madde alarmı! Birden fazla kat karantinaya alındı

Pentagon'da ‘tehlikeli madde alarmı’ nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı. Sputnik Türkiye'de yer alan habere göree ABD merkezli CNN'e konuşan bir kaynak ise bina içerisindeki polislerin gaz maskeleri ve tam korumalı kimyasal koruyucu ekipmanlarla görev yaptığını aktardı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayın kaynağı ve tespit edilen maddenin niteliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAZI BÖLÜMLER TAHLİYE EDİLDİ

Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre Pentagon kompleksinin dördüncü ila yedinci koridorları arasında bulunan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar güvenlik amacıyla tamamen kapatıldı.