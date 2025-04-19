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Pentagon duyurdu! ABD, Suriye'de görev yapan Amerikan askerlerinin sayısını bine düşürüyor

ABD Savunma Bakanlığı, önümüzdeki aylarda Suriye'de görev yapan Amerikan askerlerinin sayısının bine indirileceğini duyurdu. Daha önce de ülkenin kuzeydoğusundaki üç askeri nokta boşaltılmıştı.

Pentagon duyurdu! ABD, Suriye'de görev yapan Amerikan askerlerinin sayısını bine düşürüyor
Begüm Özkaynak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürülmesi planlanıyor.

Yazılı açıklamada, DEAŞ'ın mağlup edilmesine değinilirken, Uluslararası Koalisyon tarafından DEAŞ'a karşı son 1 yılda yürütülen hava operasyonlarına vurgu yapıldı.

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ABD ASKERLERİ, SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDA 3 ASKERİ NOKTAYI BOŞALTMIŞTI

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekilmişti.

Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekilmişti.

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ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

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