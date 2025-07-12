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Pentagon, Lübnan ve Norveç'e askeri ekipman satışını onayladı

PENTAGON, Lübnan’a 'A-29 Super Tucano' uçağı ve ilgili ekipmanların, Norveç’e ise muhtemel 'HH-60W' helikopterleri ile ekipmanlarının satışını onayladığını bildirdi.

Pentagon, Lübnan ve Norveç'e askeri ekipman satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'a yapılacak muhtemel uçak satışının yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, ‘A-29 Super Tucano’ uçağı ve ilgili ekipmanların Lübnan hükümetine olası yabancı askeri satışını onaylayan kararın ardından, ajansın Kongre’ye gerekli sertifikayı teslim ettiği aktarıldı. Satışın ana yüklenicisinin Nevada'daki 'Sierra Nevada Corporation' teknoloji şirketi olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Norveç'e 'HH-60W' helikopterleri ve ekipmanlarının olası satışının onayladığını da belirtildi. Satışın ana yüklenicisinin ise Connecticut'daki 'Sikorsky Aircraft Corporation' uçak üreticisi olacağı ifade edildi.

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abd
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