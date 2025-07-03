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Pentagon Pizza Teorisi (Pentagon Pizza Endeksi) nedir?

Kökeni çok eski zamanlara dayanan bazı gözlem yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bazıları resmi bazıları ise gayriresmi özelliktedir. Bir gözlemin gayriresmi olması, o gözlemin ya da yöntemin bilimsel olarak net bir karşılığının bulunmaması ancak buna rağmen belli bir oranda kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Pentagon Pizza Teorisi (Pentagon Pizza Endeksi) nedir?
Ferhan Petek

1990 yılında bir gecede normalden çok fazla sayıda pizza siparişi verilmesi, günümüzde de geçerli kabul edilen gayriresmi bir gözlem yöntemine ilham vermiştir. Kökenleri soğuk savaş dönemine kadar ulaşmış olan Pentagon Pizza Teorisi, Pentagon Pizza Endeksi adı ile de bilinmektedir.

Pentagon Pizza Teorisi (Pentagon Pizza Endeksi) nedir?

En net tanımı ile Pentagon Pizza Endeksi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’na ait olan üslerde yer alan ya da çevresinde gerçekleşen çok sayıda pizza siparişlerini bir işaret olarak kabul etmiş gayriresmi bir gözlem yöntemidir. 1990 yılında CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı – Central Intelligence Agency) merkezine aynı gecede sayısı 20'yi geçen pizza siparişi verilmiştir. Bu durum dikkat çekmiş ve ertesi gün Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi ile bir şüphe haline gelmiştir.

1991 yılında gerçekleştirilen Körfez Savaşı’ndan hemen öncesindeki süreçte de 1990 yılında yaşanana benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Son derece dikkat çekici ve şüphe uyandırıcı olarak nitelendirilen bu durum zaman içinde mizahi bir terim olarak Pizzint adı ile de anılmaya başlanmıştır. Durum ise Pentagon Pizza Endeksi ya da Pentagon Pizza Teorisi adı ile kabul edilmiştir.

Pentagon Pizza Teorisi, bir şüphe ile ortaya çıkmış ve gayriresmi bir gözlem yöntemi olarak kabul edilmiş olmasına rağmen oldukça ciddiye alınmaktadır. Sistemin temelinde Google Maps ve benzeri platformlardan alınan popüler zaman verileri yatmaktadır.

Pentagon’a yakın olan pizza lokantalarında ani bir şekilde ve bir gecede siparişlerin artması ile yaya trafiğinin çoğalması bazı kişiler, araştırmacılar ve OSINT takipçileri tarafından bir işaret olarak değerlendirilmiştir. OSINT tam açılımı ile "Açık Kaynak İstihbaratı" anlamına gelir. OSINT takipçileri olan kişiler bu aşırı miktarda görünen pizza siparişlerinin askeri bir hareketliğin işareti olabileceği konusunda teori geliştirmişlerdir.

Pentagon Pizza Teorisi (Pentagon Pizza Endeksi) nasıl ortaya çıkmıştır?

Şüphe ve teori doğrultusunda çevrede yer alan lokantalardaki ve barlardaki müşteri sayısında yaşanan düşüşler de aynı şekilde şüphe uyandırıcı olarak kabul edilmiştir. İlk ortaya çıkışının üzerinden çok zaman geçmiş olan bu gayriresmi teori, son zamanlarda yeniden gündeme gelmiş durumdadır. 2024 yılında adı yeniden duyulan ve 2025 yılında hala gündemdeki yerini korumaya devam eden Pentagon pizza teorisi günümüzde de güncel halini korumaktadır.

Pentagon Pizza Teorisi’nin son yıllarda yeniden gündeme gelmesi durumu İran kaynaklı yaşanan durumlar ile ilgili olarak açıklanmıştır. İran’daki durumların yaşandığı dönemde Pentagon ve çevresinde yeniden pizza siparişlerinde hareketlilik tespit edildiği belirtilmektedir.

2024 ve 2025 yıllarında yapılan gözlemlere ve gözlemcilerin tespitlerine göre bu dönem içinde tıpkı 1990 döneminde olduğu gibi Pentagon ve çevresinde çok fazla sayıda pizza siparişi verilmiştir. Pizza siparişlerinde yaşanan ani artışların kaydedilmesi, çeşitli pizza zincirlerinin teslimat bilgileri ve verileri dikkat çekmiştir.

Toplanan bu sipariş verileri sosyal medya kullanıcıları tarafından da haritalandırılarak paylaşılmıştır. Daha önce Twitter adı ile bilinen ve şimdiki ismi X olan platform üzerindeki çeşitli sosyal medya hesaplarında anlık analizler de yapılarak paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında yalnızca Pentagon bölgesinden değil, Beyaz Saray ve civarından da çok fazla sayıda pizza siparişi verilmiş olması dikkat çekmiştir. Şüphe edilen bu durumun ardından durumun yaşandığı 13 Nisan 2024 tarihinde İran, İsrail topraklarına insansız hava aracı göndermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Teori Pentagon pizza abd
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