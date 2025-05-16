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Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve Tunceli'nin bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, ‘zimmet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediyesi’nde bir önceki dönem ‘zimmet’ suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin çalışmalarının ardından hazırlanan rapor doğrultusunda 14 Şubat’ta Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E., açığa alındı. Pertek Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

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TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevi yürüten eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ‘zimmet’ suçlamasıyla Tekirdağ’da gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Ruhan, ‘tutuklama’ talebiyle mahkemeye sevk edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Pertek
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