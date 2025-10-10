HABER

Peru'da devlet başkanı görevden alındı!

Peru'da Devlet Başkanı Dima Boluarte'nin, ahlaki yetersizlik gerekçe gösterilerek Kongre tarafından görevden alınmasından saatler sonra Jose Jeri, yeni Cumhurbaşkanı olarak atandı.

Peru'da devlet başkanı görevden alındı!

Peru siyasetinde hareketli saatler yaşandı. Peru Kongresi, 124 milletvekilinin oyuyla Devlet Başkanı Dima Boluarte'yi "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden aldı. Gece saatlerinde yapılan oylamadan saatler sonra ise Kongre Başkanı Jose Jer ise yeni Devlet Başkanı olarak yemin etti.

"ASIL DÜŞMAN SUÇ ÇETELERİ"

2016 yılından bu yana Peru'nun 7. Devlet Başkanı olarak yemin etmesinin ardından kongreye seslenen Jeri, Boluarte'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan artan güvensizlik konusunda sert bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti, Jeri, "Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Peru
