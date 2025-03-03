Peyzaj mimarı Ece Güler, Belgrad Ormanı'nda kayboldu! Çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz gün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı.

Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeyle polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar, geniş kapsamlı devam ediyor.



Öte yandan, peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in yakınları da arama çalışmalarını olay yerinden takip ediyor. (AA-DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır