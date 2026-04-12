Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Karaman’da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi yaralandı. Kazada oğlunun yaralandığını gören kalp hastası baba fenalık geçirince polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki otomobil ile O.A. yönetimindeki pikap kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsü B.Y.’nin kalp hastası olduğu öğrenilen babası Ramazan Y. ise fenalaştı. Fenalaşan baba polis ekibi tarafından yaralıların kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar durmak bilmiyor! 82 köy yolu ulaşıma kapandıKar durmak bilmiyor! 82 köy yolu ulaşıma kapandı
Düzce’de bir evde yangın çıktı: Alevler geceyi aydınlattıDüzce’de bir evde yangın çıktı: Alevler geceyi aydınlattı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

