Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki otomobil ile O.A. yönetimindeki pikap kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsü B.Y.’nin kalp hastası olduğu öğrenilen babası Ramazan Y. ise fenalaştı. Fenalaşan baba polis ekibi tarafından yaralıların kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

