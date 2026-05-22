HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Piknik için gittileri yerde su seviyesi yükselince mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Batman'da piknik yapmak için kırsal alana giden vatandaşlar, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları güvenli şekilde kurtardı.

Piknik için gittileri yerde su seviyesi yükselince mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Olay, Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla bölgeye giden vatandaşlar, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Piknik için gittileri yerde su seviyesi yükselince mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı 1

SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İTFAİYE KURTARDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bot ve halat yardımıyla bulundukları alandan çıkararak güvenli bölgeye tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Piknik için gittileri yerde su seviyesi yükselince mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobile çarpan tır viyadükten uçtu: 3 ölü, 3 yaralıOtomobile çarpan tır viyadükten uçtu: 3 ölü, 3 yaralı
Kastamonu’da yoldan çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralıKastamonu’da yoldan çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Batman baraj gölü afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.