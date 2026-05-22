Adana'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Pekmezci ile Alapınar mahalleleri arasında meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 01 RH 922 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AOS 845 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 yaşındaki Mehmet A. B., Mehmet B. , Yiğit A. B., Aysun B., Aziz Ö., Adem P. ve Hacer M. B., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

