Gülistan Doku soruşturması! Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı

Tunceli'de öldürülen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ediyor. Cinayetin şüphelilerinden olan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğluyla birlikte dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı.

Recep Demircan

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi ve oğlu, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olmak üzere birçok ismin tutuklandığı soruşturmanın bir şüphelisi ABD'de gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ UMUT ALTAŞ ABD'DE GÖZALTINA ALINDI

Gülistan Doku davasıyla ilgili olarak hakkında kırmızı bülten çıkartılanisimlerden olan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

TÜRKAY SONEL'İN CİNAYETİ KENDİSİNE İTİRAF ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıklamıştı.

