Piksel kelimesi nereden gelir?

Dijital dünyada gördüğümüz her fotoğraf, video ve grafik aslında gözle fark edemediğimiz sayısız küçük yapı taşlarından oluşmaktadır. Bu yapı taşlarının her birine ise piksel adı verilmektedir. Piksel bir görüntünün ya da resmin bölünemeyen en küçük birimi olarak kabul edilmektedir. Bu noktada merak edilen konulardan biri kelimenin nereden geldiğidir. Peki, piksel kelimesi nereden gelir?

Defne Vera Şahin

Piksel, dijital görüntülerin görünmeyen kahramanı olarak tanımlanabilir. Bir görüntüde ne kadar çok ve doğru kullanılırsa ortaya çıkan görüntü de o kadar net olacaktır. Günlük hayatta kullanılan telefonlardan televizyonlara, bilgisayarlardan dijital fotoğraf makinelerine kadar pek çok teknolojinin temelinde bu küçük yapı taşları yer almaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber ortaya çıkan piksel kavramının aslında nereden geldiği ise merak konusudur.

Piksel kelimesi nereden gelir?

Günümüzde ekran teknolojilerinden dijital fotoğrafçılığa, internetten grafik tasarıma kadar pek çok alanda sıkça kullanılan “piksel” kelimesi dikkat çekmektedir. Yeni bir kavram gibi algılansa da aslında oldukça ilginç bir kökene sahiptir. Çoğu kişi bu terimi yalnızca ekran çözünürlüğü veya görüntü kalitesiyle ilişkilendirebilir. Piksel kelimesinin ortaya çıkışı ise dijital görüntü teknolojilerinin gelişim süreciyle yakından bağlantılıdır.

Piksel kelimesi İngilizce “picture” (resim) ve “element” (öge, parça) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. “Picture element” ifadesinin kısaltılmış şekli “pixel” bir görüntüyü oluşturan en küçük birimi tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu birleşik ifade zamanla daha pratik ve akılda kalıcı olduğu için tek bir kelime haline gelmiştir. Gelişmelerin ilk zamanlarında “pel” gibi kısaltmalar da kullanılsa da “pixel” terimi yaygınlık kazanarak teknoloji literatüründe yerini almıştır.

Pixel kelimesinin ortaya çıkışı dijital görüntüleme teknolojilerinin geliştiği 20. yüzyılın ortalarına kadar dayanmaktadır. Bilgisayarların ve dijital ekranların henüz emekleme döneminde olduğu bu dönemde görüntülerin küçük noktalara bölünerek sayısal olarak ifade edilmesi fikri önem kazanmıştır. Bilim insanları ve mühendisler ise karmaşık görüntüleri daha basit ve yönetilebilir parçalara ayırmanın yollarını aramıştır. Bu yüzden görüntüde bulunan her küçük noktayı tanımlayacak bir kavrama ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç sonucunda “pixel” kelimesi doğmuştur.

Piksel kavramı zaman içerisinde piksel yalnızca teknik bir terim olmaktan çıkarak günlük dile de yerleşmiştir. Günümüzde bir telefon alırken ekran çözünürlüğünden bahsederken ya da bir fotoğrafın netliğini değerlendirirken piksel kelimesinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu durum aslında kelimelerin teknolojinin insan hayatına ne kadar derinlemesine işlediğini gösteren örneklerden biridir.

Öte yandan piksel sözcüğü dijital çağın düşünme biçimini de yansıtmaktadır. Analog dünyada görüntüler kesintisiz ve akışkan bir yapıdayken dijital dünyada her şey belirli birimlere bölünerek tanımlanmaktadır. Piksel ise bu bakış açısının görsel karşılığıdır. Küçük ve tek başına anlamsız görünen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütün dijital teknolojilerin temel mantığını özetlemektedir.

Bu açıdan bakıldığında dijital çağın doğumundan günümüze kadar süren gelişimini simgeleyen önemli bir kavramdır. Sonuç olarak modern hayatta sıklıkla kullanılan bir kavram haline gelmiştir.

Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtınaUçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtına
Yüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldıYüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldı

