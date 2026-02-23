HABER

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı: Hakime saldıran savcı karga tulumba götürülmüş!

13 Ocak tarihinde Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırı düzenlemişti. Olayda şans eseri orada olan hükümlü çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez tetiğe basacağı sırada araya girmiş ve hakim Kahraman'ın hayatını kurtarmıştı. Olayın hemen ardından yaşananların kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan savcı Kılıçaslan'ın karga tulumba götürüldüğü görülüyor.

Korkunç olay, 13 Ocak'ta saat 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti.

HÜKÜMLÜ ÇAYCI HAYATINI KURTARMIŞTI

Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan ise tutuklandı. Adliyedeki saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

