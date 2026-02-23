HABER

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan fırtına ve yoğun yağışların ardından sahillerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.Bodrum’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlarla birlikte deniz ve sahilden taşan kumlar ile sahilde biriken atıklar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Bodrum’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlarla birlikte deniz ve sahilden taşan kumlar ile sahilde biriken atıklar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmalara Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik 1

Sahil şeridi, yürüyüş yolları ve sahile çıkan ara sokaklarda temizlik ve yıkama çalışmalarının yanı sıra yol ve sahil düzenlemeleri de yapıldı. Yağışın yoğun olarak hissedildiği bölgelere öncelik veren ekipler; Kumbahçe Cumhuriyet Caddesi, Gümüşlük sahili, Yalıkavak Plaj Caddesi ve Bitez Mahallesi sahil şeridinde yoğun mesai harcadı.
Çalışmalar, sahil şeritlerinde tespit ve denetimler sonucu yoğun bir programla devam ederken, sahillerde rutin mıntıka çalışmaları da haftanın belirli günlerinde yıl boyunca sürdürülecek.

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik 2

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik 3

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik 4

Belediye ekiplerinden fırtına ve yağmur sonrası kapsamlı temizlik 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

