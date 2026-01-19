HABER

Pınar Erbaş'ın Show TV'deki işine son verildi! 'Mehmet Akif Ersoy' iddiası: "Çok şaşkın ve kırgınım"

Uyuşturucudan tutuklanmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, Show TV'deki işine son verildiğini duyurdu. Sosyal medyadan veryansın eden Erbaş'ın "Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım" dediği açıklamaları gündem oldu.

Hazar Gönüllü

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy görevdeyken uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı. Bunun ardından Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın açıklamaları uzun süre konuşuldu.

"EKRANDAN AYRI KALMAK İÇİN İZİN İSTEDİM"

Erbaş yaşananlar üzerine haber sunacak takati kalmadığını söyleyip bir süre sonra ekranlardan ayrı kalacağını şu sözlerle açıklamıştı:

“Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim.”

İŞİNE SON VERİLDİ: "ESKİ EŞ" İDDİASI

Bugün yeni bir açıklama yapan Erbaş, Show TV'deki işine son verildiğini duyurdu. Erbaş, kararın gerekçesinin Mehmet Akif Ersoy'un "eski eşi olması" olduğunu öne sürdü.

"ÖNCE İZNİM UZATILDI, SONRA DÖNÜŞÜMÜN OLMAYACAĞI BİLDİRİLDİ"

Erbaş'ın sosyal medyada gündem yaratan paylaşımı şu şekilde:

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi.

Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi.

Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil.

Büyük haksızlık…

"BİR DE KADIN - ERKEK EŞİTSİZLİĞİ BOYUTU VAR"

Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum.

"KARİYER BENİM, YİNE YAPARIM"

15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım.

Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım.

Fakat çok şaşkın ve kırgınım."

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ersoy ilerleyen saatlerinde Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Ersoy daha sonra soruşturma kapsamında tutuklandı.

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

