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  4. Pınar Gültekin davasında resmen dalga geçmişler... Avukat Rezan Epözdemir açıkladı

Pınar Gültekin davasında resmen dalga geçmişler... Avukat Rezan Epözdemir açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.02.2025 20:59
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Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı ile ilgili Yargıtay'ın vermiş olduğu "Haksız tahrik indirimi" kararını değerlendiren, ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu durumun Türk yargısının kronik problemi olduğunu söyledi. Epözdemir ayrıca "Avcı’nın kardeşi dalga geçer gibi “Ben ceset yaktığımı bilmiyordum. Dükkandaki bozulmuş kokoreçleri yaktığımızı sanıyordum” diye ifade verdi" dedi.

Pınar Gültekin davasında resmen dalga geçmişler... Avukat Rezan Epözdemir açıkladı

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı ile ilgili Yartıgtay kararı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katıldığı canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'deki Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Avukat Dr. Epözdemir; Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya Yargıtay tarafından verilen “Haksız tahrik indirimi” kararını değerlendirdi.

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"TÜRK YARGISININ KRONİK PROBLEMİ"

Epözdemir, "Türk Ceza Kanunu canavarca hisle öldürmeye örnek olarak 'bir insanı diri diri yakmak' demiş. Bu Pınar Gültekin cinayetinde somut olarak yaşandı ve Yargıtay burada canavarca hisle öldürme yok dedi. Türk yargısının kronik problemi haksız tahrik." diye konuştu.

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Katil Metin Avcı'nın kardeşinin verdiği ifadeye de dikkat çeken Epözdemir, "Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın kardeşi dalga geçer gibi “Ben ceset yaktığımı bilmiyordum. Dükkandaki bozulmuş kokoreçleri yaktığımızı sanıyordum” diye ifade verdi." dedi.

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Pınar Gültekin Rezan Epözdemir
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