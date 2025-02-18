Pınar Gültekin davasında resmen dalga geçmişler... Avukat Rezan Epözdemir açıkladı

Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı ile ilgili Yartıgtay kararı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katıldığı canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'deki Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Avukat Dr. Epözdemir; Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya Yargıtay tarafından verilen “Haksız tahrik indirimi” kararını değerlendirdi.

"TÜRK YARGISININ KRONİK PROBLEMİ"

Epözdemir, "Türk Ceza Kanunu canavarca hisle öldürmeye örnek olarak 'bir insanı diri diri yakmak' demiş. Bu Pınar Gültekin cinayetinde somut olarak yaşandı ve Yargıtay burada canavarca hisle öldürme yok dedi. Türk yargısının kronik problemi haksız tahrik." diye konuştu.

Katil Metin Avcı'nın kardeşinin verdiği ifadeye de dikkat çeken Epözdemir, "Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın kardeşi dalga geçer gibi “Ben ceset yaktığımı bilmiyordum. Dükkandaki bozulmuş kokoreçleri yaktığımızı sanıyordum” diye ifade verdi." dedi.