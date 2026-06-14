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Pistten çıkıp alev aldı! Hindistan'daki uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı

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Hindistan'ın Assam eyaletinde dün 5 askerin hayatını kaybettiği nakliye uçağı kazasına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, An-32 tipi askeri uçağın iniş sonrası pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen ve 5 askerin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.

PİSTTEN ÇIKIP ALEV ALDI

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

Pistten çıkıp alev aldı! Hindistan daki uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 1

Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Pistten çıkıp alev aldı! Hindistan daki uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan uçak
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