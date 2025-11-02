HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

PKK'lılar Suriye askeri mi olacak? İki bini SDG'ye geçti! Suça karışmayanlara dönüş yolu...

Terörsüz Türkiye konusunda kararlı adımlar sürerken, gözler MİT'in PKK’nın tasfiye süreci ile ilgili vereceği rapora çevrildi. Devletin ilgili birimleri PKK’nın tasfiye süreci tamamlanmadan yasal düzenlemeye sıcak bakmazken; 2 bin PKK’lının Suriye’ye geçerek SDG’ye katıldığı tespit edildi, Ankara ise buna tepkili. Yıl sonuna kadar Türkiye'ni istekleri yerine getirilirse, suça karışmamış PKK’lıların hukuki statüsünün tanımlanmasını içerecek çerçeve yasanın hızla çıkarılması gündeme gelecek.

PKK'lılar Suriye askeri mi olacak? İki bini SDG'ye geçti! Suça karışmayanlara dönüş yolu...
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelinirken, MİT ve devletin diğer ilgili birimlerinin PKK’nın tasfiye süreci ile ilgili vereceği bilgiler sürecin bundan sonraki gidişatında etkili olacak. Devletin ilgili birimleri PKK’nın tasfiye süreci tamamlanmadan yasal düzenleme anlamında yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Meclis Komisyonuna önümüzdeki hafta MİT tarafından bir sunum daha yapılması beklenirken, bu sunumda sahadaki son durum milletvekillerine anlatılacak. MİT’in vereceği bilgiler Meclis Komisyonun hazırlayacağı raporda yer alacak önerileri şekillendirecek.

YASAL DÜZENLEME İÇİN YEERLİ DEĞİL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hükümet cephesinde PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının önemli bir eşik olduğu, ancak yasal düzenlemeler için bunun yeterli olmayacağı görüşü hâkim. Bu nedenle atılacak bazı adımlar için PKK’nın tasfiye sürecinin tamamlanmasının bekleneceği belirtiliyor.

2 BİN PKK’LI SDG’YE KATILDI, ANKARA’DAN İTİRAZ

Güvenlik kaynakları, Suriye’de yaşanan gelişmelerin de Türkiye’deki süreci doğrudan etkilediğini, SDG’nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinin dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sadece PKK’nın değil, SDG’nin de tasfiye sürecinin tamamlanması Terörsüz Türkiye süreci konusunda etkili olacak. Devletin ilgili birimleri tarafından yaz başında 2 bin civarındaki PKK’lının Suriye’ye geçerek SDG’ye katıldığı tespiti yapılmıştı. Türkiye’nin bu kişilerin Şam’ın yeni ordusuna katılmasına itiraz ettiği ifade ediliyor.

ŞAM ORDUSUNA ‘TÜMEN’ ŞEKLİNDE KATILACAKLAR

Ayrıca SDG’nin Suriye ordusu içinde ‘Kolordu’ şeklinde yapılanması talepleri de karşılık bulmadı. Gelinen aşamada, SDG Şam ordusuna ‘Tümen’ şeklinde katılacak ve Suriye’nin sadece kuzeyinde farklı bölgelerinde görevlendirilecekler.

SUÇA KARIŞMAYANA DÖNÜŞ YOLU

Yıl sonuna kadar SDG’nin entegrasyonu ‘Türkiye’nin ileri sürdüğü’ şartlarda tamamlanırsa Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bazı yeni adımlar atılacak. Özellikle silah bırakan ve suça karışmamış PKK’lıların hukuki statüsünün tanımlanmasını içerecek çerçeve yasanın hızla çıkarılması gündeme gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralıKahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı
Evde yakılan mumlar yangına sebep oldu, binada panik yaşandıEvde yakılan mumlar yangına sebep oldu, binada panik yaşandı

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Türkiye Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü

9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.