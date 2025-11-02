PKK'lılar Suriye askeri mi olacak? İki bini SDG'ye geçti! Suça karışmayanlara dönüş yolu...

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelinirken, MİT ve devletin diğer ilgili birimlerinin PKK’nın tasfiye süreci ile ilgili vereceği bilgiler sürecin bundan sonraki gidişatında etkili olacak. Devletin ilgili birimleri PKK’nın tasfiye süreci tamamlanmadan yasal düzenleme anlamında yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Meclis Komisyonuna önümüzdeki hafta MİT tarafından bir sunum daha yapılması beklenirken, bu sunumda sahadaki son durum milletvekillerine anlatılacak. MİT’in vereceği bilgiler Meclis Komisyonun hazırlayacağı raporda yer alacak önerileri şekillendirecek.

YASAL DÜZENLEME İÇİN YEERLİ DEĞİL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hükümet cephesinde PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının önemli bir eşik olduğu, ancak yasal düzenlemeler için bunun yeterli olmayacağı görüşü hâkim. Bu nedenle atılacak bazı adımlar için PKK’nın tasfiye sürecinin tamamlanmasının bekleneceği belirtiliyor.

2 BİN PKK’LI SDG’YE KATILDI, ANKARA’DAN İTİRAZ

Güvenlik kaynakları, Suriye’de yaşanan gelişmelerin de Türkiye’deki süreci doğrudan etkilediğini, SDG’nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinin dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sadece PKK’nın değil, SDG’nin de tasfiye sürecinin tamamlanması Terörsüz Türkiye süreci konusunda etkili olacak. Devletin ilgili birimleri tarafından yaz başında 2 bin civarındaki PKK’lının Suriye’ye geçerek SDG’ye katıldığı tespiti yapılmıştı. Türkiye’nin bu kişilerin Şam’ın yeni ordusuna katılmasına itiraz ettiği ifade ediliyor.

ŞAM ORDUSUNA ‘TÜMEN’ ŞEKLİNDE KATILACAKLAR

Ayrıca SDG’nin Suriye ordusu içinde ‘Kolordu’ şeklinde yapılanması talepleri de karşılık bulmadı. Gelinen aşamada, SDG Şam ordusuna ‘Tümen’ şeklinde katılacak ve Suriye’nin sadece kuzeyinde farklı bölgelerinde görevlendirilecekler.

SUÇA KARIŞMAYANA DÖNÜŞ YOLU

Yıl sonuna kadar SDG’nin entegrasyonu ‘Türkiye’nin ileri sürdüğü’ şartlarda tamamlanırsa Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bazı yeni adımlar atılacak. Özellikle silah bırakan ve suça karışmamış PKK’lıların hukuki statüsünün tanımlanmasını içerecek çerçeve yasanın hızla çıkarılması gündeme gelecek.