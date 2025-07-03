PKK ne zaman silah bırakacak? Dikkat çeken kulis haberi... "Çok güvendiğim kaynaktan aldığım bilgi" diyerek tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından örgüt fesih ve silah bırakacağını açıklarken, silahların ne zaman bırakılacağı merak konusu olmuştu.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞIP TARİH VERDİ

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Çok güvendiğim bir kaynaktan aldığım bilgi" diyerek, PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu ve 30 örgüt üyesinin, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Irak'ta IKYB yönetimindeki bölgede silah bırakacaklarını yazdı.

"SİLAHLARIN SERİ NUMARALARI ALINACAK"

PKK'nın bırakacağı silahların ne olacağı konusunda, "Tabii devasa bir envanterden bahsediyoruz, ne kadarı nasıl imha edilecek henüz belirsiz" diyen Alçı, "Fakat işi sağlam tutmak için silahların seri numaraları bir yardım kuruluşu gözetiminde kayıt altına alınacak" ifadelerini kullandı.



Nagehan Alçı

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR"

Alçı, 'Silahların imhası' başlıklı yazısında şunları yazdı:



"Önceki gün güvendiğim bir kaynaktan telefonuma bir mesaj geldi. Saat gece yarısını geçiyor. Ancak gelen mesaj saat dinleyecek cinsten değil. Diyor ki 'Yarın PKK elebaşlarından Mustafa Karasu beraberinde 30 PKK’lı ile silah bırakacak.' Yani: Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor.

"SÖZ KONUSU TERÖR ÖRGÜTÜ OLUNCA HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK"

Öğrendiğime göre Karasu teslim sürecini Irak Hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetiminin gözetiminde yapacaktı. 12’yi beklemeye başladım. Bu arada gelişmeleri anlamaya çalışıyorum. Söz konusu terör örgütü olunca hiçbir şeyin garantisi yok. Karşımızda her türlü oyunu oynayabilecek bir yapı var.

"BOLCA PROPAGANDA VE PROVOKASYON YAPARAK KONUŞTU"

Nitekim 12’de bir açıklama gelmedi. Onun yerine önce Mustafa Karasu’nun akşam saatlerinde bir açıklama yapmasına karar verilmiş. Bir adım attık diyerek zaman kazanmaya topu hükümete atmaya çalışıyorlar. Akşam 9’a doğru Karasu çıkıp bolca propaganda ve provokasyon yaparak konuştu. Bu ve benzeri konuşmaları örgüt içine yönelik motivasyon konuşması olarak değerlendirmek gerekir. Karasu’nun konuşmasından sonra söylendiği gibi bir silah bırakma gösterisi olmadı.

"ŞU AŞAMADA GÖRÜNEN TARİH 9 - 11 TEMMUZ ARASI"

Yine zamanlama değişebilir fakat şu aşamada söylenen şu: Bugün ya da yarın bahsettiğim gibi 30 kişilik heyet sembolik adımı atıp silahları bırakacak. Şu aşamada görünen tarih 9-11 Temmuz arası. Bu tarihlerde Talabani’nin KYB’sinin denetimindeki bölgede bir tören düzenlenmesi ve silahların imha edilmesi planlanıyor.

"SÜRECİN MEDYADA İZLENMESİ BENCE KAMUOYU AÇISINDAN FAYDALI OLUR"

Tabii devasa bir envanterden bahsediyoruz, ne kadarı nasıl imha edilecek henüz belirsiz. Fakat işi sağlam tutmak için silahların seri numaraları bir yardım kuruluşu gözetiminde kayıt altına alınacak. Bu süreç medyada izlenebilecek mi? Bence izlenmesi kamuoyu açısından çok faydalı olur.

"BU AŞAMA İLE İLGİLİ NETLİK OLMADIĞINI SÖYLEYEYİM"

Erbil’deki kaynaklardan öğrendiğime göre canlı yayın yapılması konuşuluyor ancak devlet haklı olarak her adımı titizlikle planladığı için henüz bu aşama ile ilgili bir netlik olmadığını söyleyeyim"