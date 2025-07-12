HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte 'Genel Af' sorusu gündem oldu! Cem Küçük canlı yayında 'Hayatın gerçeğidir' diyerek açıkladı

Terörsüz Türkiye sürecinde dün bir grup terörist silahlarını bırakıp yakmıştı. Süreçle ilgili gazeteci Cem Küçük'ten açıklamalar geldi. Genel af konusuna değinen Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" dedi.

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte 'Genel Af' sorusu gündem oldu! Cem Küçük canlı yayında 'Hayatın gerçeğidir' diyerek açıkladı
Recep Demircan

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK mensubu bir grup terörist dün Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bırakıp yaktı. Yaşanan gelişme terörsüz Türkiye süreci için olumlu yorumlanırken konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

PKK nın silah bırakmasıyla birlikte Genel Af sorusu gündem oldu! Cem Küçük canlı yayında Hayatın gerçeğidir diyerek açıkladı 1

Sürecin yalnızca güvenlik açısından değil, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini belirten gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın gündeme dair sorularını cevapladı.

"ASKERLİK SÜRESİ 1-2 AYA DÜŞEBİLİR"

"PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabilir" diyen Cem Küçük, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Küçük, profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğini belirterek, "Belki askerlik süresi 6 aydan 1-2 aya kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

PKK’nın 47 yıllık bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Küçük, bu sürede örgütün giderek daha da güçlendiğini belirtti. Bu nedenle sadece fiziki değil, toplumsal psikolojinin de dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Silah bırakma töreni sonrası gündeme gelen 'genel affı' da değerlendiren Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

PKK nın silah bırakmasıyla birlikte Genel Af sorusu gündem oldu! Cem Küçük canlı yayında Hayatın gerçeğidir diyerek açıkladı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralıRize'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Kediye yardım etmek isterken su kanalına düştüKediye yardım etmek isterken su kanalına düştü

Anahtar Kelimeler:
genel af pkk cem küçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Özel'den Erdoğan'a sert sözler! "Bir çatı kuracak, vatandaşlık bilinci yerine..."

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.