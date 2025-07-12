PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte 'Genel Af' sorusu gündem oldu! Cem Küçük canlı yayında 'Hayatın gerçeğidir' diyerek açıkladı

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK mensubu bir grup terörist dün Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını bırakıp yaktı. Yaşanan gelişme terörsüz Türkiye süreci için olumlu yorumlanırken konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sürecin yalnızca güvenlik açısından değil, Türkiye’nin savunma politikalarında da köklü değişikliklere yol açabileceğini belirten gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın gündeme dair sorularını cevapladı.

"ASKERLİK SÜRESİ 1-2 AYA DÜŞEBİLİR"

"PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabilir" diyen Cem Küçük, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Küçük, profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğini belirterek, "Belki askerlik süresi 6 aydan 1-2 aya kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

PKK’nın 47 yıllık bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Küçük, bu sürede örgütün giderek daha da güçlendiğini belirtti. Bu nedenle sadece fiziki değil, toplumsal psikolojinin de dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Silah bırakma töreni sonrası gündeme gelen 'genel affı' da değerlendiren Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.