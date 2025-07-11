PKK'nın silah yaktığı törende 'Ahmet Türk' detayı! 8 yıl sonra ilk kez...

Terör örgütü PKK'lı bir grup, Terörsüz Türkiye hedefiyle başlatılan süreç kapsamında Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

SİLAHLARINI ATEŞE ATIP YAKTILAR

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.

TÖRENE ÇOK SAYIDA DEM PARTİ'Lİ KATILDI

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.Törene Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu, Halkları Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk ile DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar'ın da aralarında olduğu heyet katıldı.

AHMET TÜRK'ÜN 8 YILLIK YASAĞI KALDIRILDI

Halk TV canlı yayınına bağlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya katıldığı canlı yayında törene katılan Ahmet Türk'le ilgili önemli bir detayı açıkladı. Küçükkaya, "Ahmet Türk, 8 yıldır yurt dışı yasağım vardır ama 3 gün evvel bu törene katılabilmem için yasağım kaldırıldı" dediğini aktardı.