PKK'nın teslim edeceği silahlar ne olacak? Gün verip detayları tek tek anlattı... Öcalan'ın tecridinin kaldırılacağı iddialarına net yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürecin sonunda terör örgütü PKK kendini feshettiğini ve silah bırakacağını duyurdu. Terörsüz Türkiye anlayışı ile başlatılan süreçte önemli bir mesafe katedilirken, bundan sonra yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu.

Özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci merak edilen konuların başında geliyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik canlı yayında bu sürecin detaylarını aktardı.

"SİLAHLAR TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLECEK, ÜZERİNDE TEKNİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Konu kapsamında edindiği bilgileri paylaşan Atik, "PKK'nın teslim ettiği silahlar Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilecek. Bütün silahları biz alacağız. O silahların üzerinde teknik çalışmalar yapılacak. Türkiye'de herhangi bir eylemde kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Onlarla ilgili çalışmalardan sonra o silahların sahipleriyle ilgili de daha farklı belki yargı süreçleri gerçekleşebilir" dedi.

"YAPILMASI BEKLENEN DÜZENLEMELER O ZAMAN YAPILACAK"

Silah teslimi aşamasındaki ilk toplantının perşembe günü Erbil'de yapılacağını söyleyen Atik, "Bu silahların teslimiyle ilgili toplantı. Ondan sonra Barzani ekibi burada Türkiye ile hareket edecek. Aynı zamanda TSK ve istihbarat birimlerinden bizim görevlilerimiz olacak. Her teslim edilen silahla ilgili tutanak tutulacak. Bu iş bittikten sonra MİT ve silahlı kuvvetler, 'Evet silahlar teslim edildi, yaşam alanları dağıtıldı' dedikten, raporlar tamamlandıktan sonra asıl adımlar; eğer varsa yapılması beklenen o düzenlemeler o zaman yapılacak. Şimdilik bunları söylemiş olayım" şeklinde konuştu.

"İMRALI'DA KENDİSİNİ GÜVENLİ HİSSEDİYOR"

Atik, sürecinden başından beri gündeme gelen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılacağı iddialarına yönelik de konuştu.

Öcalan'ın İmralı'dan çıkmayacağını aktaran Atik şu ifadelere yer verdi:

"Bunu en başında söylemiştik zaten. Sayın cumhurbaşkanı da milletvekilleriyle toplantıda söylemişti. Bölücübaşı Abdullah Öcalan İmralı'dan çıkmıyor. Bu yönde talebi olmadığını kendisi de belirtti. İmralı'da kendisini güvenli hissediyor ve oradan ayrılmak istemiyor. Şöyle bir gelişme olabilir. Onun kullandığı fiziki alan genişletilebilir. Daha rahat iletişim imkanları tesis edilebilir. Ziyaretçilerin kapsamı, sayısı ve sıklığı değiştirilebilir. Bu yönde adımlar atılacağını düşünüyorum ama adadan çıkması söz konusu değil"