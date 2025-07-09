PKK silah bırakıyor! Yer ve tarih belli oldu! DEM Parti’den açıklama geldi: ‘Orada olup tanıklık edeceğiz!’

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı yeni çağrı ve güncel gelişmelere dair partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Doğan, "11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararına uygun atılacak adımı izlemek için biz eş genel başkanlarımız ve bileşen partilerin sözcüleri ile birlikte bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız" dedi.

“ÖCALAN’IN AÇIKLAMASINDA ÇOK NET İFADELER VAR”

Doğan, "Sayın Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı" ifadelerini kullandı.

‘Terörsüz Türkiye’ için kritik bir viraj daha dönülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan 'yeni çözüm süreci'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. 1999'dan bu yana İmralı Cezaevi'nde bulunan ve süreç kapsamında 27 Şubat'ta PKK'ya kendini feshetme ve silahları bırakma çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütüne yönelik yeni bir çağrı yaptı. 26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü paylaşılan Öcalan, bir kez daha silah bırakma çağrısı yaparak, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır