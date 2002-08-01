Plajda mezar taşı bulundu

ANTALYA (İHA)- Alanya'nın, eski adı Keykubat olan Begomwil Plajı'nda, 300 yıl öncesine ait olduğu sanılan bir mezar taşı bulundu. Almanya'dan tatile gelen ve öğle saatlerinde Begomwil Plajı'nda denize giren Cem Sezer adlı Türk genci, su içerisinde bir yazıtın bulunduğunu fark etti. Kıyıya yaklaşık 5 metre uzakta bulunan mezar taşı, plaj görevlileri tarafından su dışına çıkarıldı.

Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen mezar taşının üzerinde Hicri Takvime göre 1119 tarihinin yer aldığı tespit edildi.

300 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen üzeri yazıtlı taşın, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu sanılıyor.

Müze Müdürü İsmail Karamut, "Begomwil Plajı'nın olduğu yer, yıllar önce Alanya'nın eski mezarlığıydı. Bulunan mezar taşını incelemeye aldık. Taşın, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.