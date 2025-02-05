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  4. Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 14:26
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Son Gazze çıkışıyla tartışmaların odağında yer alan Donald Trump'tan Suriye'yle ilgili kritik hamle. ABD askerlerini Suriye'den çekileceği iddia edildi. Pentagon ses getiren iddia için sessiz kalsa da 3 aşamalı bir çekilme planı hazırlandığı ve 30,60,90 gün içinde tam geri çekilme gerçekleşeceği belirtildi.

Plan hazırlandı! ABD'den Suriye için tarihi hamle: Askerlerini geri çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın son açıklamalarının ardından Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekme planları hazırlıyor. NBC’nin iddiasına göre, Pentagon 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için plan hazırladı.

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HABER SAVUNMA YETKİLİLERİNE DAYANDIRILDI

ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekme planları hazırladığı iddia edildi. NBC’nin iki ABD savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, Trump'ın son açıklamalarının ardından Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekme planları yapıldığı belirtiliyor.

TAM ÇEKİLME SÖZ KONUSU

Yetkililer, Başkan Donald Trump ve ona yakın yetkililerin yakın zamanda Suriye'den ABD askerlerini çekme konusuna sıcak baktıklarını bunun üzerine Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını söyledi.

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ORTA DOĞU TRAFİĞİ HIZLANDI

ABD savunma yetkililerine göre, Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, cuma gününü Florida eyaletinin Tampa kentindeki ABD Merkez Komutanlığı karargahında geçirdi, üst düzey ABD askerleriyle bir araya geldi ve Orta Doğu hakkında brifingler aldı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Suriye'deki ABD güçlerinin potansiyel olarak azaltılmasının brifingin konusu olmadığını ve Waltz'un ziyaretinin amacının bu olmadığını söyledi.

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PENTAGON SESSİZ KALDI

Beyaz Saray yetkilisi, "NSA Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi iyi oldu" dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Salı günü Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğini, Ürdün Kralı Abdullah'ın da önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin planlandığını belirtti. Pentagon sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

"HERKESİN İÇİNDE OLMAMIZA GEREK YOK"

Geçen hafta gazeteciler basın toplantısında Trump'a, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki İsrail hükümetine verdiği bilgiler hakkında soru sordu.

Trump, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Yani, bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız" diye yanıtladı. Trump, "Suriye kendi karmaşası. Orada yeterince karmaşa var. Herkesin içinde olmamıza gerek yok" demişti.

Anahtar Kelimeler:
suriye Asker abd
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