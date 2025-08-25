Oyun geliştiricileri tarafından tasarlanan yeni nesil oyunlarda yüksek grafik ve yapay zeka desteği dikkat çekiyor. Öte yandan çoğu büyük oyun firması ürünlerini öncelik olarak konsol cihazlara göre üretip sonradan bilgisayarlar için versiyon haline getiriyorlar. Oyuncular arasında da yeni oyunlara erken erişim önem verilen bir konu. Bu şartlar altında konsol oyunları popülerliğini koruyor.

Sony'e ait Play Station serisi ürünü Play Station 5 uzun süredir piyasada. Özellikle yeni üretilen oyunlar PS5'e eşgüdümlü ya da entegre edilmiş şekilde piyasaya sürülüyor. Lakin kullanıcıların yaşadığı bazı sorunlar da mevcut olabiliyor.

PlayStation 5'te sık yaşanan sorunlar ve çözümleri (PS5 sorunları ve çözümleri)

1. PS5 açılmama veya PS5 tepki vermeme sorunu

Cihazınız bazı durumlarda kendisini güvenli moda almış olabilir. Buna sebep olan durumlar güç kablosunun gevşekliği, enerji kaynağının kararsızlığı ya da sistemsel aşırı yükleme olabilir. Cihazınızı fişinden çıkartın, kablo aksamlarını söküp baştan takın ve yeniden çalıştırmayı deneyin.

2. Aşırı ısınma sorunu

PS5 aşırı ısınma sorununa karşı fanlarla desteklenmiş ve tasarlanmış bir cihazdır. Ancak nemli ve tozlu ortamlarda fanın üstü kirlenebilir ve hava akışı engellenebilir. Cihazınızı her zaman hava alacak şekilde serin yerlere bırakmalısınız. Uzun süreli kullanımlarda teknik desteğe cihazınızı teslim ederek temizletmeyi unutmayın.

3.Güncelleme ve oyun indirme hatası alma sorunu

Yeni bir oyun indirmeye çalıştığınızda ya da mevcut oyuna güncelleme almaya çalıştığınızda hata alıyorsanız sebebi öncelikle internet sağlayıcınız olabilir. İnternet hız testi yapmalısınız. Bazı durumlarda anlık olarak yüksek mbps alsanız da internet bağlantınız kararsız olabilir. Modemizi baştan başlatmayı deneyin ve ethernet kablosuyla daha yüksek verim alabileceğinizi unutmayın.

4. DualSense (PS5 kolu) bağlanmıyor hatası sorunu

PS5 kolları cihazınızla tanımlanarak çalışır. Eğer bağlanma hatası alıyorsanız cihaz ayarlarından bluetooth servisini kontrol edin. Bluetooth ile bağlanamazsanız USB-C kablosu ile kolu cihazınıza manuel olarak tanımlayın. Kolun arkasındaki reset düğmesine 5 saniye kadar bastırın ve kolunuzun yazılımının güncel olduğundan emin olun.

5. Oyun performansı düşme ve çökme/donma sorunu

Oyun performansındaki düşüş yazılımsal bir hata olabilir. Eğer oyun CD ile çalışıyorsa CD'nin üzerinde toz ya da çizik olup olmadığını kontrol edin. Online indirilen oyunlarda silip baştan yüklemeniz gerekebilir. Ayrıca çökme/donma sorunlarında cihazınızda yeterli hafıza durumunu da kontrol etmelisiniz. Cihazda yeterli alan yoksa kullanmadığınız uygulama ve oyunları silerek tekrar deneyebilirsiniz.

6. Diskli modellerde CD'nin okunmaması sorunu

Öncelikle buradaki ayrımı iyi yapmalısınız. Eğer CD'de bir sorun yoksa disk hatası düşünülebilir. Optikler kullanıcı hatası veya malzeme ömrü neticesinde hasar görebilir. Çeşitli CD'ler deneyerek sorunun disk kısmında olduğundan emin olun. Cihazınızı kendiniz açmamanız ve teknik servise götürmeniz tavsiye edilir.

7. Harici cihazların çalışmaması sorunu

PS5 cihazınızda bazen harici cihaz hataları görülebilir. Bunu üç aşamada değerlendirmelisiniz: