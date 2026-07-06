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PlayStation odaklı kritik bir "hesap kapatma" değişikliği yapıldı

Sony'nin PlayStation'ın hesap kapatma politikalarını güncellediği paylaşıldı. Buna göre, artık belli süre pasif kalan hesaplar kapatılacak ve geri açılamayacak.

PlayStation odaklı kritik bir "hesap kapatma" değişikliği yapıldı
Enes Çırtlık

Gelen bilgilere göre Sony, PlayStation’ın hesap politikalarında bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirilirken hesapların kapatılması ile ilgili bölüm en çok dikkat çeken kısım oldu.

3 YIL PASİF HESAPLAR KAPATILACAK

Sony’nin “Hesap Kapatma” bölümünde yaptığı açıklamalara göre bu politika değişikliklerinin ardından pasif hesaplara yönelik yeni kararlar alındı. Firmanın aktardığına göre artık 36 ay, yani 3 yıl pasif kalan ve kullanılmayan PlayStation hesaplarının kapatılması için adımlar atılacak.

Firma, bu tarz durumlarda öncelikli olarak kullanıcıya hesabının durumu ve olabilecekler ile ilgili bir e-posta gönderileceğini söylüyor. Sonrasında ise onlara 6 aylık bir süre tanınacakmış. Eğer kullanıcı 6 ay bir şey yapmazsa hesabı kapanacak. Kapandıktan sonra PS Online hizmetlere, hesabınızda satın aldığınız ürünlere ulaşamayacaksınız. Daha da önemlisi hesap kapatma geri çevrilemez bir hamle olacak. Yani kapatılan hesap tekrar açılamayacak. (Kaynak: Webtekno)

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Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation Oyun oyun konsolu hesap
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