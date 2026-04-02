PlayStation Plus Nisan 2026 oyunları açıklandı: Tomb Raider ve Lords of the Fallen sürprizi

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunları açıkladı. 7 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında kütüphaneye eklenebilecek oyunlar arasında Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream yer alıyor.

Enes Çırtlık

PlayStation Plus abonelerinin merakla beklediği an geldi. Sony, PlayStation Plus üyelerinin Nisan ayında kütüphanelerine ekleyebileceği ücretsiz oyunların tam listesini resmi olarak duyurdu. Bu ay listede üç yapım var.

İŞTE PLAYSTATION PLUS NİSAN 2026 OYUNLARI

PlayStation Plus Nisan 2026 oyunları tam olarak şöyle:

  • Lords of the Fallen
  • Tomb Raider I-III Remastered
  • Sword Art Online Fractured Daydream

Tüm PlayStation Plus üyeleri, 7 Nisan Salı gününden 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar bu oyunları ücretsiz olarak hesaplarına tanımlayabilecek.

MART AYI OYUNLARI İÇİN SON ŞANS

Nisan ayının PlayStation Plus ücretsiz oyunları gelmeden önce ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. PlayStation Plus üyelerinin mart ayı ücretsiz oyunları PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road oyunlarını kütüphanelerine eklemek için 6 Nisan Pazartesi gününe kadar vakti bulunuyor.

