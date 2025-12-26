POCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

POCO, Bali’de düzenlenen küresel lansman etkinliğinde yeni POCO F8 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Seride POCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro modelleri bulunuyor. İşte POCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro'nun detayları...

POCO F8 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Yeni POCO F8 Serisinin en üst modeli olan POCO F8 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve VisionBoost D8 yongasının bir araya geldiği bir çift yonga mimarisi kullanıyor. POCO'nun aktardığına göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olan POCO F8 Ultra, AnTuTu’da 3.944.934’ün üzerinde bir puanı alıyor.

Ses tarafında Bose ile iş birliği yapıldığı görülen POCO F8 Ultra'da ekran tarafında ise 6,9 inçlik bir ekran bulunuyor. 1200x2608 piksel, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED ekran, 1 nit'e kadar inebiliyor.

Kamera tarafında POCO F8 Ultra, OIS destekli 50MP Light Fusion 950 sensöre sahip. Bu sistem, POCO’nun 5x optik yakınlaştırma, 10x sensör içi yakınlaştırma ve 20X Ultra Yakınlaştırma sunan 50MP 5x periskop telefoto lensiyle tamamlanıyor. Bu kamera ayrıca, 30 cm mesafeden yakın çekimler de yapılabiliyor. Bu kameraların yanında bir de 50MP ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise 32MP selfie kamerasu bulunuyor ve bu kamera 0,8X akıllı geniş açıya otomatik geçebiliyor.

POCO F8 Ultra, 6500 mAh pille geliyor. POCO bu kapasiteyi, 100W HyperCharge desteğiyle birleştirmiş. Böylece cihaz 38 dakikada %100 şarj edilebiliyor. Ayrıca 50W kablosuz HyperCharge desteği de bulunuyor.

POCO Shield Glass ve IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası da bulunan POCO F8 Ultra, Xiaomi HyperOS 3 ile geliyor.

POCO F8 Ultra, Denim Mavisi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın 12GB+256GB ve 16GB+512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama seçeneği bulunuyor.

POCO F8 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

POCO F8 Pro, HyperRGB ekran ile geliyor ve 2K seviyesinde netlik sunuyor. Ayrıca, Bose imzalı ses teknolojisi bulunan POCO F8 Pro, Xiaomi HyperOS 3 üzerinde çalışıyor.

POCO F8 Pro, 6,59 inç, 1156x2510 piksel, 3500 nit, 120 Hz, AMOLED ekran ile geliyor. Ağırlığı 199 gram olarak aktarılan telefon, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

POCO F8 Pro’nun kalbinde Snapdragon 8 Elite Mobil Platformu yer alıyor. 6210mAh pil ile gelen POCO F8 Pro, 100W HyperCharge ile 37 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

POCO F8 Pro'da 50MP telefoto kamera bulunuyor ve bu kamera 2,5x optik yakınlaştırma ve 5x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. 50MP ana kamera ise Light Fusion 800 görüntü sensörü ve OIS özelliği barındırıyor.

POCO F8 Pro Titanyum Gümüşü, Mavi ve Siyah renklerinde satışa sunuluyor. Cihazın 12GB+256GB ve 12GB+512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama seçeneği bulunuyor.

POCO PAD X1 VE POCO PAD M1 DE TANITILDI

Etkinlikte POCO, POCO Pad X1 ve POCO Pad M1 isimli iki yeni tabletini tanıttı.

POCO Pad X1, gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden alıyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle destekleniyor. 11,2 inçlik 3.2K çözünürlüklü ekran ve 144Hz’e varan yenileme hızı sunan tablet, 8850mAh pil ve 45W turbo şarj özelliğine yer veriyor. POCO Pad X1'de ayrıca, dört adet Dolby Atmos destekli hoparlör bulunuyor. Yazılım tarafında ise karşımıza Xiaomi HyperOS çıkıyor.

POCO Pad M1 ise 12,1 inçlik 2.5K çözünürlüklü ekran ve 120Hz’e kadar yenileme hızıyla geliyor. Dört hoparlörlü sistem, Dolby Atmos desteğine sahip. 12.000mAh kapasiteli pili bulunan tablette, Snapdragon 7s Gen 4 Mobil Platformu ve Xiaomi HyperOS yer alıyor.

POCO Pad X1, Gri ve Mavi renk seçenekleriyle tek bir bellek ve depolama seçeneğiyle (8GB+512GB) satışa sunuluyor.

POCO Pad M1'in ise yine Gri ve Mavi renklerinde, tek bir bellek ve depolama seçeneğiyle (8GB+256GB) kullanıcılarla buluşacağı açıklandı.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU: İŞTE FİYATLAR

POCO F8 Serisi, Türkiye’de farklı bellek ve depolama seçenekleriyle satışa sunuldu. POCO F8 Pro’nun 12GB+256GB versiyonu çeşitli satış kanallarında 42.999 TL fiyata sahip. 12GB+512GB seçeneği ise çeşitli satış kanallarında 46.999 TL fiyatla satışa çıktı.

Serinin üst modeli POCO F8 Ultra’nın 12GB+256GB versiyonu çeşitli satış kanallarından 59.999 TL’den satışa sunuluyor. POCO F8 Ultra’nın 16GB+512GB versiyonu ise çeşitli satış kanallarında 63.999 TL fiyatla yerini alıyor.