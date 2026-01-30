Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max'in bataryası sızdı: Poco'nun en büyük bataryaya sahip telefonu geliyor!

Akıllı telefon denilince akla gelen ilk konulardan biri şüphesiz ki batarya oluyor. Çünkü bir telefon ne kadar yüksek batarya kapasitesine sahipse o kadar iyi ekran kullanım süresi sunabiliyor. Bu kapsamda Poco'nun X serisinin bir sonraki üyeleri olması beklenen Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max'in batarya kapasiteleri merak ediliyordu. Nitekim her iki telefonun da batarya kapasiteleri sızdırıldı.

POCO X8 PRO VE POCO X8 PRO MAX'İN BATARYA KAPASİTELERİ SIZDI

GSMArena'da yer alan habere göre, Poco X8 Pro 6.500 mAh bataryaya sahip olacakken, Poco X8 Pro Max 8.500 mAh batarya ile gelecek. Her iki model de 100W kablolu şarjı destekleyecek.

BİR POCO TELEFONDA GÖRÜLEN EN BÜYÜK BATARYA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Poco X8 Pro'nun Redmi Turbo 5'in, Poco X8 Pro Max'in ise Redmi Turbo 5 Max'in yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği, ancak her iki Poco modelinin de Redmi Turbo 5'lerden daha küçük bataryalara sahip olacağı iddia ediliyor.



(Redmi Turbo 5)

Ancak buna rağmen X8 Pro Max, şimdiye kadar bir Poco telefonda görülen en büyük batarya kapasitesine sahip olacak.

(Redmi Turbo 5 Max)

Eğer Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max söz konusu Redmi cihazlarını temel alacaksa, bu durumda Poco'nun X serisinin bir sonraki üyeleri için beklenen teknik özellikler şöyle olacak gibi görünüyor:

POCO X8 PRO'NUN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,59 inç, 1268x2756 çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına, 3.840Hz PWM karartmaya ve 3.500 nit tepe parlaklığına sahip AMOLED panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Bellek ve Depolama: 12/16GB RAM ve 256/512GB depolama alanı

Kamera: OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 20MP selfie kamerası

POCO X8 PRO MAX'İN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ