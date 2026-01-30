Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max'in bataryası sızdı: Poco'nun en büyük bataryaya sahip telefonu geliyor!

Akıllı telefon denilince akla gelen ilk konulardan biri şüphesiz ki batarya oluyor. Çünkü bir telefon ne kadar yüksek batarya kapasitesine sahipse o kadar iyi ekran kullanım süresi sunabiliyor. Bu kapsamda Poco'nun X serisinin bir sonraki üyeleri olması beklenen Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max'in batarya kapasiteleri merak ediliyordu. Nitekim her iki telefonun da batarya kapasiteleri sızdırıldı.
GSMArena'da yer alan habere göre, Poco X8 Pro 6.500 mAh bataryaya sahip olacakken, Poco X8 Pro Max 8.500 mAh batarya ile gelecek. Her iki model de 100W kablolu şarjı destekleyecek.
Poco X8 Pro'nun Redmi Turbo 5'in, Poco X8 Pro Max'in ise Redmi Turbo 5 Max'in yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği, ancak her iki Poco modelinin de Redmi Turbo 5'lerden daha küçük bataryalara sahip olacağı iddia ediliyor.
(Redmi Turbo 5)
Ancak buna rağmen X8 Pro Max, şimdiye kadar bir Poco telefonda görülen en büyük batarya kapasitesine sahip olacak.
Eğer Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max söz konusu Redmi cihazlarını temel alacaksa, bu durumda Poco'nun X serisinin bir sonraki üyeleri için beklenen teknik özellikler şöyle olacak gibi görünüyor:
