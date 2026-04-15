Polen alerjisi olanlar dikkat! Uzmanlar o saatler için uyardı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren polen alerjisi hakkında uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Ecem Kadıköy, belirtilerin soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Polen alerjisi olanlar dikkat! Uzmanlar o saatler için uyardı
Gökçen Kökden

Uzm. Dr. Ecem Kadıköy, polen hassasiyeti olan kişilere polen yoğunluğunun arttığı sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Polen alerjisi olanlar dikkat! Uzmanlar o saatler için uyardı 1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ecem Kadıköy, polen alerjisinin ağaç, çimen ve yabani otların polenlerine karşı vücudun aşırı tepki vermesi durumu olduğunu belirtti. Vücudun bu polenleri tehlikeli gibi algılayarak savunma mekanizması geliştirdiğini ifade eden Uzm. Dr. Kadıköy, "En sık gördüğümüz durumlar hapşırma, burun akıntısı, gözde yaşarma ve kızarıklık gibi semptomlardır. Özellikle belli mevsimlerde bu şikayetleriniz sürüyorsa bu bir soğuk algınlığı olmayabilir. Polen alerjisinden şüphelenmek gerekebilir" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE AŞI UYGULAMASI

Polen alerjisi olanlar dikkat! Uzmanlar o saatler için uyardı 2

Polen alerjisinde uygulanan tedavi yöntemlerine değinen Uzm. Dr. Kadıköy, öncelikle antihistaminik olarak adlandırılan alerji ilaçlarından ve burun spreylerinden faydalandıklarını kaydetti. Hastalığın seyrine göre farklı tedaviler de uygulandığını aktaran Uzm. Dr. Kadıköy, "Bazı durumlarda spesifik alerjisi olan kişilerde ya da kontrol altına alamadığımız durumlarda immünoterapi dediğimiz, halk arasında alerji aşısı olarak geçen yöntemleri uygulayabilmekteyiz. Bu yöntem seçilmiş hasta gruplarında uygulanabilmektedir. Aynı zamanda yine kontrol altına alamadığımız durumlarda biyolojik ajan dediğimiz tedavi yöntemleri de uygulayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

KORUNMA YÖNTEMLERİ NELER?

Polen alerjisi olanlar dikkat! Uzmanlar o saatler için uyardı 3

Polen alerjisinin genellikle ilkbahar ve yaz başlangıcında görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Ecem Kadıköy, polenlerin mart ayı başında, yabani ot polenlerinin ise yaz başında ortaya çıktığını vurguladı. Hastaların şikayetlerinin bazı durumlarda daha uzun sürebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kadıköy, "Polen yükünü daha çok sabah saatlerinde görüyoruz. O yüzden hastaların sabah saatlerinde dışarı çıkmalarını önermiyoruz. Bu durumu kuru ve rüzgarlı günlerde daha çok görmekteyiz. Polen alerjisi olan kişiler bu saatlerde dışarı çıkarsa, eve geldikten sonra mutlaka duş almalarını ve kıyafetlerini değiştirmelerini öneriyoruz. Hastalarımız ilaçlarını mutlaka düzenli olarak kullansınlar. Şikayetleri devam ediyorsa bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarını, dışarı çıkarken de maske ve gözlük kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
polen alerjisi sağlık
