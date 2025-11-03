HABER

Polikistik over sendromu (PCOS) nedir? Belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?

Kadın sağlığı, yaşamın her döneminde korunması ve desteklenmesi gereken konulardan biridir. Bedensel, hormonal ve duygusal dengelerin bir arada yürüdüğü bu sistem, kimi zaman çeşitli faktörlerin etkisiyle bozulabilmektedir. Bu denge bozulduğunda, kadın sağlığını doğrudan ilgilendiren bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu rahatsızlıklar arasında polikistik over sendromu (PCOS) bulunmaktadır. Peki, polikistik over sendromu (PCOS) nedir?

Hacer Atik

Polikistik over sendromu, sadece üreme sistemini değil vücudun genel işleyişini de etkileyen bir durumdur. Hormonal dengesizliklerin sonucu olarak ortaya çıkan bu sendromda yumurtalıklarda çok sayıda kist oluşabilmektedir. Bu da yumurtalamayı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani polikistik over sendromu, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kadınların yaşam kalitesini düşürebilmektedir.

Polikistik over sendromu (PCOS) nedir?

Polikistik over sendromu, kadınlarda üreme çağında sıklıkla görülen hormal bir bozukluktur. Vücutta kadınlık hormonu olan östrojen ile erkeklik hormonu olan androjen arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yumurtalıklarda çok sayıda küçük kistin oluşmasına ve yumurtlamanın düzensiz hale gelmesine sebep olabilmektedir.

PCOS, sadece bir jinekolojik sorun olarak değil aynı zamanda metabolik bir sendrom olarak da değerlendirilmektedir. Çünkü insülin direnci, kilo alımı, ciltte sivilcelenme ve tüylenme artışı gibi bulgular da bu sendromla yakından ilişkilidir.

PCOS belirtileri nelerdir?

Polikistik over sendromunun belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı kadınlarda belirtiler hafif seyrederken bazılarında daha belirgin şekilde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle hormonal dengesizliklerin sonucunda gelişen bu belirtiler hem fiziksel hem de duygusal yönden etkileyici olmaktadır. PCOS'un en sık görülen belirtileri şu şekildedir:

  • Adet düzensizlikleri,
  • Androjen seviyesinin yükselmesi,
  • Kilo artışı,
  • Yüksek LH ve FSH oranı,
  • Aşırı kıllanma,
  • Yumurtalama sorunları,
  • Olağan dışı kanama,
  • Çocuk sahibi olamama,
  • Saç dökülmesi,
  • Yağlı cilt,
  • İnsülin direnci,
  • Duygusal değişimler.

Bu belirtilerden biri veya birkaçı gözlemlendiğinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Erken tanı, bu sendromun uzun vadeli etkilerini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

PCOS tedavisi nasıl yapılır?

PCOS tedavisi, kadının yaşına ve gösterdiği belirtilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sendromun kesin bir tedavisi olmasa da belirtileri kontrol altına almak ve hormon dengesini sağlamak mümkündür.
Polikistik over sendromunun tedavisinde ilk adım yaşam tarzı değişikliği yapmaktır. Düzenli egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek ideal kilonun korunmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle fazla kilonun verilmesi, hem hormon dengesini iyileştirmekte hem de adet düzeninin yeniden sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

Polikistik over sendromunun tıbbi tedavisinde ise doktor kontrolünde bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Doğum kontrol hapları, hormon seviyelerini düzenleyerek adet döngüsünü dengelemeye yardımcı olmaktadır. İnsülin direnci olan hastalarda ise kan şekerini düzenleyen ilaçlar tercih edilmektedir. Gebelik planlayan kadınlarda yumurtlamayı destekleyen ilaçlar da tedaviye dahil edilebilmektedir.

