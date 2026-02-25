HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı

Akılalmaz olay İstanbul'da yaşandı. Mecidiyeköy'de kimlik kontrolü yapılan bir çift sahte kimlik verdi ancak polis 1,5 yıl önce aynı kişiye Galata'da yaptığı kimlik kontrolünü hatırladı. Üstelik eşinin elindeki dövmeyle kimlikteki ismin de uyuşmadığı da ortaya çıkıncı şüpheli kaçmaya kalkıştı. Polis şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yapay zeka oyunu ise deşifre edildi.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı

Mecidiyeköy’de polis ekipleri yaptıkları uygulamada eşiyle yürüyen kişiyi durdurdu. Şüpheli kimlik kontrolünde polislere sahte kimlik verdi. Memurlardan biri yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik sorgusu yaptığını hatırlayarak, daha detaylı inceleme yapmaya başladı. Şüphelinin eşinin elindeki dövmede yazan isim, polisin dikkatini çekti. Kimlikteki isimle dövmedeki isim farklı olunca polis nedenini sordu. Şüpheli kaçmaya başladı; yaklaşık 1 kilometre süren takibin ardından da yakalandı. Yapılan incelemede 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün, yüz tanıma sistemlerine yakalanmamak için bir akrabasının fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yapay zekayla birleştirdiği, ardından bu fotoğrafla yeni kimlik çıkardığı ortaya çıktı.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı 1

1,5 YIL ÖNCEYİ HATIRLADI

Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 17.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şüphelendikleri bir çifti durdurdu. Kimlik kontrolü yapan Güven Timi, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bu sırada kimlik kontrolü yapan Güven Timlerinden bir polis memuru, yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı 2

EŞİNİN ELİNDEKİ DÖVME DE ELE VERDİ

Polis memuru, kendisine Abdülhamit K. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin isminin farklı olduğunu anımsadı. Bu sırada şüphelinin eşinin elinde bulunan dövme polis memurunun dikkatini çekti. Dövmede kimliktekinden farklı bir isim yazdığını gören polis, durumu anlamaya çalıştığı sırada şüpheli kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren takip sonucu şüpheli yakalandı. Güven Timleri gözaltına alınan şüphelinin gerçek kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

YAPAY ZEKA PROGRAMIYLA FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRMİŞ

Kimlik incelemesi yapılan şüphelinin, kendi yüzüyle akrabasının yüzünü yapay zeka programında birleştirip kimlikte kullanmak üzere fotoğraf oluşturduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için bu yönteme başvurduğu öğrenilen şüphelinin, yapay zeka yöntemiyle oluşturduğu fotoğraf ve akrabasının bilgileriyle Nüfus Müdürlüğünden sahte içerikli kimlik çıkardığı tespit edildi. Gerçek isminin Muhammed A. olduğu belirlenen şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı 3

YILLARCA BU ŞEKİLDE KAÇMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri kimliğin adliye ve emniyet sorgulama sistemlerindeki veri tabanlarında incelemesini yaptı. Polis yapay zekayla oluşturulan fotoğrafın resmi kayıtlarda yer aldığı, bu nedenle kimlik kontrollerinde şüphelinin tespit edilmesinin zorlaştığı belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yıllarca polis kontrolleri sırasında yakalanmadığı ortaya çıktı.

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Yalan beyan' suçlarından da adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin polisten kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Güven Timlerinin şüpheliyi uzun süre kovaladığı ve takip sonucu yakalandığı anlar görülüyor.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı 4

'YAPAY ZEKANIN SINIRLARI KENDİ SINIRLARINI AŞTI'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Günümüzde yapay zekanın gerçekliği kendi sınırlarını bile aşmaya başladı. Bugün bir fotoğrafı bir tanıdığınızın, akrabanızın fotoğrafıyla birleştirip aslında kendinizi teknik takipten kurtarabilirsiniz ve yüz tanıma sistemlerinden de saklayabilirsiniz. Yapay zeka bugün olmayan fotoğrafları bile gerçekçi bir şekilde yaratabilirken olan fotoğraflar üzerinde çok iyi oynayabildiği hatta biyometrik fotoğraf kalitesinde o fotoğrafları dizayn ederek, iyi bir yazıcıdan çıktı alınarak gerçekten biyometrik fotoğrafmış gibi doğrudan ilgili kurumlara verildiğinde maalesef çok da sorgulanmadan kullanılması sağlanabiliyor. Çünkü gerçekliği bire bir biyometrik fotoğrafa çok yakın oluyor. Burada yaşanan olayda aslında TC kimlik numarasıyla aranan bir şahsın yüz tanıma sistemlerinden kaçmak için yapay zekayı nasıl kullandığını görüyoruz." dedi.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı 5

NASIL ÖNÜNE GEÇİLECEK?

Yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetle kullanılmasını engellemek için önerilerde de bulunan Demircan, "Yapay zeka teknolojilerinin bu denli hızlı şekilde ilerlemiş olması ve önümüzdeki günlerde de bu teknolojinin geleceği noktanın çok daha korkutucu boyutlara taşınacak olması nedeniyle, devlet kurumlarının dışında herhangi bir süreçle, vatandaşın ilgilenmeden o sürecin doğrudan kurumun içerisinde gerçekleştiriliyor olması aslında bu tarz sahtekarlıkların önüne geçmek için en büyük silah olabilir elimizde. Örneğin kimlik için başvuran bir vatandaşın fotoğrafının doğrudan o kimliği verecek olan görevli tarafından biyometrik bir cihaz içerisinde çekiliyor olması dışarıda böyle bir sahtekarlık yapılarak o fotoğrafın teslim edilmesinin önüne tamamen geçebilecek bir süreçtir. Önümüzdeki yıllarda bunun video versiyonlarını ve çok daha ileri versiyonlarını da birebir gerçeğe yakın haliyle göreceğiz ve neredeyse bunlar gerçeğiyle ayırt edilemeyecek hale gelecekler. Fotoğrafların ayırt edilmesi de neredeyse çıplak gözle imkansız hale gelebilir. Alacağımız bu tarz küçük önlemlerle aslında bu tarz suçluların kolluk kuvvetlerinden kaçması, yüz tanıma sistemlerinden kaçmaları tamamen engelleniyor olabilir." dedi.

Polis 1,5 yıl önceyi hatırladı! Yapay zeka kullanan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı 6

'BASİT KOMUTLARLA OLUŞTURULABİLİYOR'

Demircan, "Maalesef herkes tarafından erişim sağlanabilen yapay zeka platformları fotoğraflarımızı çok iyi bir şekilde işleyebiliyor. İki fotoğrafı birbirine eşleştirebiliyor. Aslında fotoğraf bana benzerken temel olarak yüz tanıma sistemlerinden de kaçabiliyor. Yapay zekaya iki fotoğrafı birlikte verip bu fotoğrafların yapısal bütünlüğünü bozmadan ve birbirlerine benzemelerini de bozmadan tek bir fotoğraf halinde birleştir; bu fotoğraf en kaliteli şekilde dizayn edilsin ve en yüksek çözünürlükte bana ver gibi basit komutlarla, basit kelimelerle maalesef bu tarz fotoğraflar şu an oluşturulabiliyor" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkesin yıllardır beklediği özellik WhatsApp'a geliyor!Herkesin yıllardır beklediği özellik WhatsApp'a geliyor!
Yapay zekâ destekli iki yeni akıllı telefon!Yapay zekâ destekli iki yeni akıllı telefon!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis yapay zeka Mecidiyeköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.