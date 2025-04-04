HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis aracı durdurdu, yediği cezaya inanamadı! Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL...

Polis aracı durdurdu, yediği cezaya inanamadı! Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL...

04.04.2025 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çakar ile trafiğe çıkan minibüsün sürücüsü ve firmaya toplamda 285 bin 611 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken minibüste 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Polis aracı durdurdu, yediği cezaya inanamadı! Hem ehliyet gitti hem de 285 bin TL...

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında bir minibüsün usulsüz çakar lamba kullanıldığı tespit edildi.

GFDGDG

EHLİYETİNE 30 GÜN EL KONULDU

Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Çakar sebebi ile 138 bin 172 TL idari para cezası kesilen ve sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle de 9 bin 267 TL ceza kesilen araç sürücüsü G.A.’nın ehliyetine 30 gün süre el konuldu.

gjhfj

285 BİN 611 TL CEZA

30 gün süreli trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edilen minibüsün ait olduğu şirkete de 138 bin 172 TL para cezası kesildi.

Toplamda 285 bin 611 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kocasını boğazından 10 santimetre kesti!Kocasını boğazından 10 santimetre kesti!
1925 model otomobilin elektriklisini yaptı...1925 model otomobilin elektriklisini yaptı...
Anahtar Kelimeler:
Sakarya trafik cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

Otomotiv devi 33 bin aracını 'acilen' geri çağırdı

MHP'den Türkeş'in mezarına ziyaret! Gözler Bahçeli'de

MHP'den Türkeş'in mezarına ziyaret! Gözler Bahçeli'de

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki EspressoLab'a ziyaret

Büşra Cin'in ölümünden sonra tutuklandı! Yorumlar pes dedirtti

Büşra Cin'in ölümünden sonra tutuklandı! Yorumlar pes dedirtti

Bel ağrısı yüzünden 3 defa ameliyat oldu! Profesörler 'Vida atalım' dahi dedi: Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi...

Bel ağrısı yüzünden 3 defa ameliyat oldu! Profesörler 'Vida atalım' dahi dedi: Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.