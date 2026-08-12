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Polis aranan 15 kişiyi denetimlerde yakaladı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen uygulama ve kontrollerde 15 aranan şahıs yakalandı.

Polis aranan 15 kişiyi denetimlerde yakaladı

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce aranan şahıslara yönelik çalışmaların yanı sıra il genelindeki uygulama ve kontrollerde 9 bin 378 şahıs ile 2 bin 376 araç sorgulandı.
Çalışmalarda 5 tüfek, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 86 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 11 peçete, 38,27 gram ve 3,5 gram uyuşturucu madde ile 2 bıçak ele geçirildi.

Polis aranan 15 kişiyi denetimlerde yakaladı 1

Bıçak taşıdığı belirlenen 2 şahsa toplam 7 bin 410 TL idari yaptırım uygulanırken, farklı ihlaller nedeniyle toplam 36 şahsa 138 bin 619 TL, 21 araca ise 716 bin 991 TL idari para cezası kesildi.

Polis aranan 15 kişiyi denetimlerde yakaladı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bıçak
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