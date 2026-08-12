Polis aranan 15 kişiyi denetimlerde yakaladı

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce aranan şahıslara yönelik çalışmaların yanı sıra il genelindeki uygulama ve kontrollerde 9 bin 378 şahıs ile 2 bin 376 araç sorgulandı.

Çalışmalarda 5 tüfek, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 86 sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 11 peçete, 38,27 gram ve 3,5 gram uyuşturucu madde ile 2 bıçak ele geçirildi.

Bıçak taşıdığı belirlenen 2 şahsa toplam 7 bin 410 TL idari yaptırım uygulanırken, farklı ihlaller nedeniyle toplam 36 şahsa 138 bin 619 TL, 21 araca ise 716 bin 991 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır