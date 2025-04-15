Polis ekiplerinden down sendromlu Murat'a doğum günü sürprizi

Anne Selma Bolat, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek oğlu Murat'ın down sendromlu ve çölyak hastası olduğunu, polis teşkilatına büyük sevgi beslediğini belirterek 15 Nisan'ın doğum günü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolat'ın yaşadığı eve pastayla giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Doğum günü kutlanan ve hediyeler alan Bolat, polis aracına bindirilerek kısa bir tur attı.

Oğlunun mutluluğuna ortak olan anne Selma Bolat, polis ekiplerine gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için teşekkür etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır