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  4. Polis gördüklerine inanamadı: Beşiktaş’ta bir aracın gizli bölmesi olduğu ortaya çıktı! Aracın gizli bölümünden çıkanlara inanamayacaksınız…

Polis gördüklerine inanamadı: Beşiktaş’ta bir aracın gizli bölmesi olduğu ortaya çıktı! Aracın gizli bölümünden çıkanlara inanamayacaksınız…

15.02.2025 16:15
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15.02.2025 16:15
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İstanbul Beşiktaş’ta, şüphe üzerine durdurulan bir araçta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı inceleme, akıllara durgunluk veren bir gizli bölme düzeneğini ortaya çıkardı. Polis aracın gizli bölmesinden bakın neler çıkardı…

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri, Balmumcu Mahallesinde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen sürücünün üst aramasında 1,6 gram kokain bulundu.

Ancak polis ekiplerinin şüpheleri, sadece uyuşturucu ile sınırlı kalmadı. Yapılan detaylı inceleme sırasında araçta fark edilen bazı işaretler, daha büyük bir buluşun ön habercisiydi.

ARAÇTA GİZLİ BÖLME TESPİT EDİLDİ!

Yunus polisleri, araçta bulunan mıknatıs ve sürücü kapısındaki çarpı işaretini dikkatle inceledi. Bu işaretlerin, araçta gizli bir bölme düzenek olduğunu gösterdiğini fark eden polis ekipleri, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaşmayı başardı. Polisin bulduğu gizli bölüm, normalde aracın dış yüzeyinden görülmeyen ve açılması son derece zor olan bir alandı. Bu tür bölmeler, çoğunlukla kaçakçılık ve yasa dışı işler için kullanılıyor.

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NAKİT PARA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gizli bölmeye ulaşan polis ekipleri, burada oldukça ilginç bir bulguya rastladı. Bölmede, çoraba sarılmış şekilde 32 parça uyuşturucu madde bulundu. Bu maddelerin, kokain ya da başka uyuşturucu türlerinden olup olmadığı yapılan incelemelerle netleşecekti.

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Ayrıca, bölmede toplamda 103 bin lira nakit para ve bir cep telefonu da bulundu. Para, çoraplara saklanarak, gizli bölümde muhafaza ediliyordu. Bu durum, aracın düzenekli yapısının sadece uyuşturucu taşımakla kalmadığını, aynı zamanda nakit para ve cep telefonları gibi değerli eşyaların da kaçakçılık amaçlı saklanmasına yönelik bir araç haline geldiğini gösteriyordu.

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GÖZALTINA ALINDI

Sürücü H.İ. (38), polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, H.İ.’nin daha önce çeşitli suçlardan 9 kaydı olduğu belirlendi. Bu durum, zanlının yasa dışı faaliyetlerle ilişkisi olduğuna dair yeni bir kanıt sağladı. Sürücünün, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla ilgisi olan bir geçmişe sahip olduğu, bu olayla birlikte netleşmiş oldu.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Polis, aracın ve bulunan uyuşturucu maddelerin izini sürerek, H.İ.’nin bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor. Ayrıca, aracın daha önceki kullanım tarihleri ve başka suçlarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği de araştırılıyor.

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(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu beşiktaş
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