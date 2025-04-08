HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Polis haftası nedeniyle Tekirdağ'da şehitlikte anma greçekleştirildi

Tekirdağ'da, Türk Polis teşkilatının 180. kuruluş yılı ve polis haftası nedeniyle gerçekleştirilen anma programında şehitlikler ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı.

Polis haftası nedeniyle Tekirdağ'da şehitlikte anma greçekleştirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis teşkilatının 180. kuruluş yılı ve polis haftası etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Şehir Mezarlığı şehitliğinde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve polisler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitlere dua edildi. Özel harekat polislerinin şehitler için saygı atışı gerçekleştirmesinin ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı.

Ziyarette, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü’nün koruması olarak görev yaparken şehit düşen Münir Alkan’ın mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit Alkan’ın kabrine karanfil bırakırken, “İlk olarak buradan başlayalım. O gece beraber savaştık” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından tören sona erdi.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapıkule'de rüşvet operasyonu: Paraları masa altında saydı! Gizli kamera ortaya çıkardıKapıkule'de rüşvet operasyonu: Paraları masa altında saydı! Gizli kamera ortaya çıkardı
Mikrofon açıkken küfretti! 'CHP' iddiası gündem oldu, özür dilediMikrofon açıkken küfretti! 'CHP' iddiası gündem oldu, özür diledi

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB yaz tatilini erkene çekiyor mu? Bakanlık Mynet'e açıkladı!

MEB yaz tatilini erkene çekiyor mu? Bakanlık Mynet'e açıkladı!

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor...

İstifa etti peş peşe zehir zemberek sözler!

İstifa etti peş peşe zehir zemberek sözler!

Fenomen gece dönercisinde büyük skandal: Bakanlık affetmedi!

Fenomen gece dönercisinde büyük skandal: Bakanlık affetmedi!

İmamoğlu ailesinin yazlık evinde hareketli akşam

İmamoğlu ailesinin yazlık evinde hareketli akşam

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.