Polis haftası nedeniyle Tekirdağ'da şehitlikte anma greçekleştirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis teşkilatının 180. kuruluş yılı ve polis haftası etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Şehir Mezarlığı şehitliğinde anma programı gerçekleştirildi. Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve polisler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitlere dua edildi. Özel harekat polislerinin şehitler için saygı atışı gerçekleştirmesinin ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı.

Ziyarette, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü’nün koruması olarak görev yaparken şehit düşen Münir Alkan’ın mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit Alkan’ın kabrine karanfil bırakırken, “İlk olarak buradan başlayalım. O gece beraber savaştık” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından tören sona erdi.(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır