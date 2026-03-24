Polis kameradan tespit etti! Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye ceza yağdı

İstanbul Beykoz'da trafikte aracından inerek kavga eden 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, Beykoz Kent Güvenliği Sistemi (KGS) üzerinden tespit edildi. Şahıslara 360 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetleri 60 gün iptal edildi, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Beykoz Kent Güvenliği Sistemi (KGS) üzerinden 2 sürücünün aracından inerek kavga ettiğini tespit etti.

CEZA YAĞDI

Sürücüler M.C.Ö ve B.K'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 360 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, sürücüler hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA

