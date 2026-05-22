HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Samsun’da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde bulunan Kurban Pazarı alanında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Samsun’da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde bulunan Kurban Pazarı alanında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı etkinlikte vatandaşlara çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler tarafından özellikle sahte para, IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık, kapora dolandırıcılığı ve araç kiralama dolandırıcılığı konularında uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermelerini istedi.

Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı 1

Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı 2

Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı 3

Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildiSelde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Çayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandıÇayırova’da bayram öncesi denetimler hız kazandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.