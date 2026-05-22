Polis, kurban pazarında vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Samsun’da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde bulunan Kurban Pazarı alanında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı etkinlikte vatandaşlara çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler tarafından özellikle sahte para, IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık, kapora dolandırıcılığı ve araç kiralama dolandırıcılığı konularında uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermelerini istedi.



