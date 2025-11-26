HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Korkunç olay Kayseri'de yaşandı. 35 yaşındaki polis memuru S.U., miras nedeniyle tartıştığı kayınvalidesine bağ evinde kurşun yağdırdı. 60 yaşındaki kayınvalide M.M. olay yerinde hayatını kaybederken; polis memuru aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kayseri'deki korkunç olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. ile kayınvalidesi M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu 1

KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu 2

AĞIR YARALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu 3

Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis memuru dehşet saçtı... Kayınvalidesini öldürüp intihar girişiminde bulundu 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğurduğu çocuğunu bıçaklayıp yakmaya çalıştı! Anne için istenen ceza belli olduDoğurduğu çocuğunu bıçaklayıp yakmaya çalıştı! Anne için istenen ceza belli oldu
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Yeni gelişmeMakatına hava basılarak öldürülmüştü! Yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.