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  4. Polis memuru eski kayınpederi ve bacanağına dehşeti yaşattı! 1 ölü, 1 yaralı

Polis memuru eski kayınpederi ve bacanağına dehşeti yaşattı! 1 ölü, 1 yaralı

15.02.2025 21:42
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Sakarya'da bir polis memuru eski kayınpederi Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A.'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlenerek büyümesiyle silahına davranan polis memuru eski kayınpederini öldürürken eski bacanağını ise yaraladı. Son gelişmelere göre polis memuru yakalandı.

Polis memuru eski kayınpederi ve bacanağına dehşeti yaşattı! 1 ölü, 1 yaralı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, eski kayınpederi Yaşar T'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki evine geldi. H.D, burada Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı silahla Yaşar T. ve İ.A'ya ateş etti.

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TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yaşar T. ve İ.A. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan H.D'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Polis memuru Sakarya
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