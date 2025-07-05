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Polis memuru, kaldığı çadırda ölü bulundu

İstanbul'dan Artvin'e izinli olarak gelen polis memuru Sercan Yerebakan (27), Kafkasör Yaylası'nda kurduğu çadırda ölü bulundu. Yerebakan'ın yaktığı ateşten çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Polis memuru, kaldığı çadırda ölü bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sercan Yerebakan, izin alıp geldiği memleketinde boğa güreşleri izlemek için Kafkasör Yaylası'na çadır kurdu. Geceyi çadırda geçiren Yerebakan, çamaşır makinesi kazanına yaktığı ateşi içeri alıp, uyudu. Sabah çadıra gelenler, Yerebakan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yerebakan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp'a kaldırıldı. Yerebakan'ın yaktığı ateşten çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Artvin
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