Polis memuru sahaya girip futbolcuyu darp etti... Valilikten açıklama geldi

Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasından oynan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor'un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, Emniyet Amiri Şuayip Öğdür'ün koruması polis memuru A.A., Cizre Botanspor futbolcusunu darbetti.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihinde Silopi Gücü Spor Kulübü ile Cizre Botan Spor Kulübü arasında oynanan Play Off müsabakasının bitiminden sonra her iki kulüp oyuncu ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmesi neticesinde tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

Şırnak'ta oynanan Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasında oynan karşılaşmada, uzatma dakikalarında çıkan olayda emniyet amirinin koruması futbolcuyu darp etti. Polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/HsJMY9D21Z — Mynet (@mynet) May 1, 2025

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır