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Polis memuru sahaya girip futbolcuyu darp etti... Valilikten açıklama geldi

Şırnak'ta Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor oynan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Play-Off final mücadelesi sonrasında meydana gelen olaylarda futbolcuyu darbeden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis memuru sahaya girip futbolcuyu darp etti... Valilikten açıklama geldi

Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasından oynan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor'un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, Emniyet Amiri Şuayip Öğdür'ün koruması polis memuru A.A., Cizre Botanspor futbolcusunu darbetti.

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ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihinde Silopi Gücü Spor Kulübü ile Cizre Botan Spor Kulübü arasında oynanan Play Off müsabakasının bitiminden sonra her iki kulüp oyuncu ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmesi neticesinde tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

(İHA)

01 Mayıs 2025
01 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Şırnak kavga futbol
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